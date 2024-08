Óscar Leggs presentará su Informe de Gobierno: “Lo que hemos hecho, no lo que prometimos”

El próximo 13 de septiembre, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, presentará su tercer Informe de Gobierno en la explanada pública Antonio Mijares.

En entrevista con medios de comunicación, Leggs destacó que el informe ya ha sido entregado al Cabildo e incluirá los logros y trabajos realizados durante el último año de su administración.

Leggs subrayó que su informe se enfocará en lo que se ha logrado como administración, dejando de lado los pendientes o promesas de campaña no cumplidas.

Reconoció que ningún gobierno es perfecto y que es difícil cumplir al 100% las promesas, especialmente cuando se trabaja en un contexto de proceso electoral, lo que limita la capacidad de llevar a cabo ciertos proyectos en beneficio de la ciudadanía.

“Sin duda ya quedó aprobado el informe que presentamos ante Cabildo. Se hicieron algunos cuestionamientos, de algo que aún no se presenta. El informe solo se recibe, y nosotros habremos de informar lo que hemos hecho, no lo que prometimos y no hicimos; lo que hemos hecho. Lo que quedó pendiente también lo habremos de informar para que la siguiente administración lo continúe.Ninguna administración es perfecta, y ninguna ha cumplido al 100% .Si no díganme cual ha cumplido al 100% lo que ha dicho, se han atravesado muchas cosas, y en el último año se atraviesa el factor político que impide que se puedan llevar a cabo los trabajos”.