Paceños no conocen a los candidatos a la alcaldía de La Paz

En un sondeo llevado a cabo por el equipo de redacción de CPS Noticias y Tribuna de México en La Paz, se reveló que muchos de los habitantes de la ciudad desconocen a los cinco candidatos que compiten por la presidencia municipal.

El sondeo, realizado en la zona centro de la ciudad, arrojó que la mayoría de los participantes no estaban familiarizados con los candidatos ni con sus respectivos partidos políticos.

Una de las personas cuestionadas fue Camila Valenzuela, quien señaló solo conocer a uno de los aspirantes, debido a que lo ha visto en propaganda en anuncios espectaculares y unidades de transporte público.

“El que más ha escuchado es de Rigo Mares y de Morena, pero la verdad no sé quién es, pero al que más he visto en publicidad en todo eso es a Rigo Mares, un montón. Por ejemplo lo he visto cuando ando en la calle, lo veo en lonas de que la gente lo tiene afuera de sus casa, en los camiones muchas veces y una vez me tocó que él fue a donde yo vivo para allá para el lado de la Ciudad del Cielo y nos regaló unas bolsas de pepino y estuvo platicando con nosotros un rato, es el que más identifico para candidato”.