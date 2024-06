Paceños opinan sobre los resultados de las elecciones 2024

Tras la jornada electoral del 2 de junio, los ciudadanos de La Paz compartieron sus opiniones sobre los resultados preliminares de las elecciones de 2024. Los comentarios fueron variados. Algunos hablaron de sus expectativas y preocupaciones para el futuro del país.

Eduardo Leal Cruz, originario de Loreto, expresó una opinión favorable sobre los resultados preliminares.

Ricardo Osuna Romero subrayó que confía plenamente en los resultados de las urnas y agradece a los votantes por su participación. Enfatizó la importancia de votar para poder opinar sobre el futuro del país.

“Me parecen aceptables, la verdad que esperábamos estos resultados por la continuidad que ha tenido el presidente, los buenos programas que ha tenido y que la respuesta que ha tenido con la gente […] Gracias a toda la gente que votó porque los que no votaron no tienen ningún derecho a andar opinando”.

María de la Luz, otra residente de La Paz, expresó su satisfacción con los resultados preliminares.

De manera anónima, otra persona, preocupada por el futuro de México, compartió una perspectiva más crítica.

“Yo en realidad estoy preocupada por todo México no sólo por La Paz. Yo no soy de aquí, yo soy de Jalisco, pero he visto pasar varios presidentes y pura desgracia. Todo el tiempo ellos mismos se van aventando la bolita y a mí eso no me gusta”.