Paciente del IMSS acusa a enfermero de agresión física en San José del Cabo

Un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Cabos denunció una presunta negligencia por parte de un enfermero adscrito a la unidad médica familiar en la zona centro de San José del Cabo. Según su denuncia, después de ser atendido, el enfermero le habría dado un codazo en el abdomen y se negó a proporcionar su nombre para presentar un reporte.

El denunciante relató que el incidente ocurrió el martes 13 de agosto, cuando acudió a la zona de urgencias debido a fiebre alta y dolor corporal. Tras recibir atención médica, le recetaron una inyección, la cual fue aplicada por el enfermero, de manera que, según él, resultó dolorosa.

En su testimonio, el derechohabiente expresó:

“Después de que el doctor me recetó una inyección, el enfermero procedió a aplicarla de una manera que dolió demasiado y, tras el golpe, le pregunté por qué me trataba así, a lo cual respondió que no sabía de qué estaba hablando. Luego intenté grabarlo, pero el enfermero me dio un codazo en el abdomen. Esto es inaceptable, ya que su trabajo es atender a los enfermos, no agredirlos”.