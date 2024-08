Universitarios piden que Tiburones Urbanos entren a la UABCS

En múltiples ocasiones, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) han exhibido el mal servicio de transporte público en La Paz. La principal queja ha sido que los camiones no ingresan a la parada de la universidad, por lo que los alumnos se ven obligados a salir del campus y esperar el pesero en la calle.

Con la próxima entrada de los Tiburones Urbanos, programada para el 19 de agosto, los universitarios esperan que esta situación cambie. Las expectativas de los jóvenes son altas y confían en que el traslado de la universidad a sus hogares sea más sencillo. Así lo compartieron ante las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de México.

“Espero principalmente que haya más rutas y que el tiempo de espera del pesero no sea tan prolongado como el de las otras rutas y unidades porque hemos tenido que estar esperando cerca de media hora, 40 minutos, a que pase la ruta que yo espero […] Afuerita, en la mera entrada, es donde tengo que esperar yo el pesero porque tampoco entra a la universidad, o sea, tenemos una parada de camiones allá, pero esos no entran a la universidad. Entonces espero que también el Tiburón Urbano entre a la uni”, compartió Alexis.

“Va a ser un método más sencillo y más cómodo para algunas personas que no tienen la facilidad de tomar un transporte más personal. Ahí pueden seguirse moviendo más rápido”, expresó Antonio.

Actualmente, los tiempos de espera a la salida de clases son prolongados. Ya sea porque el camión no pasa o porque no sube a la gente por exceso de pasaje, algunos jóvenes deben esperar más de una hora para conseguir transporte.

“A veces tengo que esperar hasta una hora, hora y media, dependiendo, porque cuando salgo es a la hora que salen todos de las prepas o a la comida, a veces me toca esperar o dejar pasar dos o tres camiones que vengan un poquito vacíos para poder llegar a mi casa. Inclusive, a veces me voy caminando hasta mi casa y no se siente bien. Y aparte, nunca entran, siempre nos tenemos que salir caminando en el rayo del sol para esperar la parada y no está bien”, mencionó Ericka.

En la primera etapa, los Tiburones Urbanos únicamente operarán en las rutas Camino Real-Vinoramas y Camino Real-Panteón. De resultar un servicio de transporte público eficiente, los jóvenes esperan que la cobertura se amplíe.