Padre clama ayuda al gobernador: su hijo desapareció en Los Cabos antes de tomar un vuelo a Guadalajara

El señor Lorenzo Luna, con el apoyo de Iris Manríquez, representante del colectivo Búsqueda x La Paz, hizo un llamado al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, y al procurador estatal para que intervengan y agilicen las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, Lorenzo Luna Victoriano. La última vez que se le vio fue el 7 de junio en el Aeropuerto de Cabo San Lucas, donde iba a tomar un vuelo a Guadalajara, pero se desconoce si abordó el avión.

Durante la toma de muestras de ADN en la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto de Cabo San Lucas, Manríquez destacó los recientes avances en la región, como la localización de nueve fosas clandestinas. Aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente el apoyo del gobernador y el procurador para intensificar las investigaciones del caso de Lorenzo Luna Victoriano y asegurar una pronta resolución.

Por su parte, el señor Lorenzo Luna, padre del joven, explicó que las autoridades solo le han indicado que debe esperar, sin proporcionar información adicional que conduzca al paradero de su hijo, quien es originario del estado de Guerrero.

“Yo le pido al señor gobernador que me ayude para la investigación de mi hijo, yo vengo a buscarlo simplemente, no vengo a buscar problemas, yo quiero saber el paradero de mi hijo, quiero saber si agarró el vuelo para Guadalajara, Jalisco o ¿qué pasó con él? quiero encontrar a mi hijo con bien, por eso le pido el apoyo al señor gobernador que me apoye en este caso, le agradezco mucho y espero que me apoye”, indicó el Sr. Lorenzo Luna, padre de Lorenzo.