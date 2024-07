‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López se entregaron a las autoridades de EU en Texas

En un sorprendente suceso para México y la región, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos en Texas. Esta información ha sido confirmada por funcionarios diplomáticos norteamericanos.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez

🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024