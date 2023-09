Padre denuncia retención ilegal de sus dos hijas en casa cuna-casa hogar de La Paz

Eder Ojeda Cota lo tiene claro, recuperar a sus dos hijas que fueron arrebatadas injustamente de su lado y retenidas en la Casa Cuna Casa Hogar de la colonia 8 de octubre en La Paz. El padre de familia relató cómo fue que las menores siguen a cargo del personal del centro de resguardo infantil y juvenil, pese a que él tiene la custodia legal de ambas.

El padre de familia radicado en la comunidad de San Antonio, viajó hasta La Paz para volver a reencontrarse con sus hijas luego de una fallida relación sentimental con la madre de ellas. Según su testimonio, la propia progenitora de las infantes se las llevó con engaños solo para que las menores fueran internadas en la casa hogar.

“El motivo fue que la mamá de las niñas fue a San Antonio y yo le sugerí volver a rehacer la familia que teníamos. Al negarse, la señora me robó a mis hijas. Desgraciadamente, mis hijas cayeron en la casa cuna, tienen 4 meses en casa cuna y ya metí amparo federal, y se dio la contestación que las niñas no fueron ingresadas en casa cuna, y mientras las niñas están en casa cuna tengo las pruebas, tengo todo”.

En plena pugna por el cuidado y protección de las niñas de 8 y 7 años, respectivamente, Eder declaró que los representantes legales de la casa hogar mienten ante las autoridades diciendo que las menores no están bajo resguardo en el refugio adolescente, siendo de que un grupo de inspectores de la institución se las llevó contra su voluntad del domicilio de su madre, quien debido a un tema de adicción a las drogas no se encuentra apta para la educación de las niñas.

“La mamá hace tiempo que anda en malos pasos, y por eso yo hace 5 años que tengo la custodia legal definitiva de las niñas porque la mamá no está apta para las niñas, a mi me hicieron pruebas de todo, me hicieron ADN, y de todo salí limpio. Y no tengo porque estar yo mintiendo porque están en juego mis hijas”.