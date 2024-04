Padre de Pedro Fernández le pide perdón por haberlo abandonado

El padre de Pedro Fernández, José Luis Cuevas, utilizó su cuenta de TikTok para compartir un video en el que se disculpa con su hijo por haberlo abandonado durante su niñez.

También manifestó su pesar por haber causado dolor al no estar presente durante su infancia y expresó su esperanza de que sus palabras toquen el corazón de su hijo, para que le dé la oportunidad de hablar personalmente y solucionar lo ocurrido.

“Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta de cómo te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos, y este fue uno de los míos. Espero que un día estas palabras te muevan, te acaricien un poquito tu corazón, y me des la oportunidad de poder hablar personalmente”, expresó en el video.

Este acto surge después de que Fernández revelara durante una entrevista en Ventaneando que siempre resintió la ausencia de sus padres, a pesar de su éxito en la industria musical desde temprana edad.

Según Pedro, su niñez fue difícil, ya que tuvo que viajar solo desde muy joven para ganarse el sustento, mientras su madre cuidaba a sus hermanos. Durante estos viajes, aseguró que lloraba al extrañar a su familia.

Tras esta revelación, su padre aparentemente se conmovió y decidió enviarle un mensaje en el que aceptó haber cometido errores en el pasado y lamentó que su hijo sintiera que lo abandonó.

“Hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Si estás de acuerdo en que un día me puedas escuchar personalmente, qué bueno, que me perdones. Te quiero mucho, te amo, hijo”, concluyó Cuevas.