Padres de familia de Ciudad Constitución interpusieron amparos en contra de los nuevos libros de la SEP

Padres de familia de Ciudad Constitución, en Comondú, están interponiendo amparos en contra de los libros de la nueva escuela mexicana, ya que están en desacuerdo con los materiales educativos que se están recibiendo en este ciclo escolar 2023-2024.

Rosario Martínez, auxiliar de padres de familia para los amparos, aseguró que la inquietud surgió después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumplió con el debido proceso para desarrollar los libros.

Comentó que confían en que las autoridades revisen las pruebas que se presentaron en la petición de los amparos y harán el debido procedimiento.

“La primera prueba que presentamos, obviamente son los libros que se están distribuyendo de manera ilegal, que no tendrían por qué estar en manos de los niños y que por cierto en muchas escuelas se les está indicando a los maestros que detengan los libros, es decir que los padres no pueden ver los libros porque no salen de la escuela y eso es una situación muy delicada, porque los padres como garantes de la educación de los niños tienen derecho a conocer lo que el niño está recibiendo porque es la obligación del padre el correcto el desarrollo del niño”.

Señaló también que esperan que se sigan sumando más recursos de amparos en las próximas semanas.

“A mí me gustaría, claro que no puedo mostrarles los nombres, pero me gustaría que entendieran, que aquí hay cinco niños, hay dos niños y así en cada uno de estos documentos, no son papeles, no son folios, son niños que se encuentran en desarrollo y creo que debemos ser valientes para enfrentar esta situación”.