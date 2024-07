Padres de Los Cabos a la expectativa de la gestión de Mario Delgado en la SEP

El pasado 4 de julio, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum anunció nuevos nombramientos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bienestar, Gobernación y Educación Pública. Este último nombramiento ha llamado especialmente la atención del sector educativo, ya que el titular será el actual presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo.

Delgado, uno de los máximos representantes de la Cuarta Transformación (4T), ya que cuenta con experiencia en la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard.

La Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, a través de su presidenta regional, Adriana López Monje, señaló que no tienen referencias negativas del nuevo titular de la SEP federal dentro del ámbito educativo. También subrayan la importancia de que el nuevo gobierno considere que educar a la ciudadanía es un reto significativo.

“Él ya ha tenido una experiencia previa, ha sido secretario de educación en la Ciudad de México, ahí fue dónde conocí de él, en la dirección de educación y no tenía malas referencias, es la verdad. En ese tema no tuvo malas referencias en su momento, espero que a esta nueva encomienda lo realice bien. Para nosotros esta secretaría es de suma importancia, y más con el perfil específico, con más visión. Educar a la población, a los mexicanos no es cualquier cosa”.