¿En el 2024 PAN y MC en una alianza sin el PRI?

Nos comentan que, hace dos semanas se reunieron en un prestigiado restaurante de Nueva York el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y el empresario Claudio X. González. Nos dicen que un tema que estuvo sobre la mesa fue el de una posible vía para que en 2024 se dé una alianza MC-PAN, pero sin el PRI. Nos hacen ver que después de esta reunión, casualmente, MC arreció esta semana su campaña contra el tricolor. Nos hacen ver que, pasadas las elecciones del Estado de México, y a partir de los resultados con base en lo que ahí suceda, habrá definiciones en la coalición opositora rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. ¿Será que al PRI le van a aplicar el Plan Nueva York?

Enojo por el timing del mensaje antipriista

Mucho enojo hay dentro de algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano (MC) por la campaña de comunicación lanzada por miembros de ese partido, que comanda el senador Dante Delgado, en la que se envía el mensaje de que con el PRI no van ni a la esquina. Nos cuentan que esta campaña se lanzó sin consultar a algunos de los pesos pesados del partido, como los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García. Nos mencionan que la molestia no tiene que ver con alguna defensa de ellos al PRI, sino con el hecho de que lanzarla, en vísperas de la elección en el Estado de México, envía el mensaje de que MC apoya la candidatura de Morena y está en contra de la del PRI. Aseguran que quizá quien tuvo la brillante idea de esta campaña no tomó en cuenta las posibles implicaciones en Jalisco y que se podría afectar el voto a favor de los suspirantes locales emecistas, como Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Pablo Lemus y Salvador Zamora, ya que el voto de MC en Jalisco es profundamente antiMorena.

Guardia Nacional busca que no le roben el nombre

Aunque se asegura que los delitos como el robo están a la baja en el país, en la Guardia Nacional prefieren ser precavidos. Nos dicen que la corporación solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro del nombre y logotipo del organismo. El pasado 27 de abril, nos indican, se ingresaron los documentos bajo el número del expediente 2936950 para que la institución de seguridad tenga en su poder legalmente la concesión de marca. Será en unas semanas cuando el IMPI entregue el resultado, pero, nos dicen, que es un hecho que se le otorgará el registro de la propiedad de marca y logotipo. Buena idea, pues ya ve cuántos rateros y piratas andan sueltos por ahí.

De nuevo la Corte analiza caso contra un acuerdo AMLO

La mira de Palacio Nacional estará nuevamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hoy tiene previsto iniciar el análisis de otro de los acuerdos del presidente Andrés Manuel López Obrador, impugnados por la oposición. Si les da tiempo, pues antes tienen un asunto del Inai, los ministros revisarán la controversia constitucional del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, y del municipio de Colima capital contra el acuerdo de mayo de 2020 que permitía al Ejército realizar labores de seguridad pública hasta 2024. En noviembre del año pasado, nos recuerdan, el máximo tribunal del país se pronunció sobre el asunto al invalidar la impugnación que la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, tramitó contra el mencionado acuerdo, al considerar que no violó las facultades del Legislativo. Ahora se verá cuál es la ruta que tomarán los ministros respecto a la controversia que analizarán bajo la ponencia de la ministra, Margarita Ríos Farjat, y dependiendo del sentido del fallo habrá que esperar si los ataques presidenciales contra las ministras y ministros continúa, o hay algunos días de tregua.