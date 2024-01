Paola Suárez, de Las Perdidas, rompe en llanto al recordar su brutal golpiza

El caso de la agresión a Paola Suárez, de Las Perdidas, sigue dando de qué hablar. Después de ser dada de alta del hospital, al fin realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde rompió en llanto al recordar la brutal golpiza que le propinó su novio.

LEER MÁS: Filtran video de Paola Suárez saltando del balcón para perseguir a su novio

Con el ojo morado, golpes en la cabeza y la nariz lesionada, Paolita abrió su corazón y confesó a sus seguidores que se sentía muy mal y aún no podía creer lo que Jesús, su pareja, le había hecho.

“Me siento muy mal, me siento muy mal, nunca pensé que la persona que yo quería mucho y daba todo por él, me llegara a hacer esto”, dijo.

También reconoció que su pareja ya había presentado actitudes agresivas, y reiteró que más adelante se revelarán los videos de las cámaras de vigilancia de su casa, donde se constata la agresión que vivió.

Además, para sorpresa de muchos confesó que aún seguía queriendo a su novio, porque el amor no se va en unos pocos días o minutos.

“A mí me gustaba mucho ir a la casa de su mamá, porque me la pasaba a gusto, con sus hermanos, algo muy bonito, pero pues esta persona siempre ha sido un poco agresiva, pero me siento muy mal”, agregó.

Visiblemente afectada, Paola Suárez dijo que tiene miedo de lo que le pueda pasar, pero también reconoció que no quiere que le pase nada a su pareja.

“Tanto es mi cariño. Yo siempre se lo dije ‘yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien’”, mencionó.

Al final, la integrante de Las Perdidas deseó poder recuperarse pronto, pero admitió que hoy por hoy, no se siente con fuerzas de regresar a la vida normal.