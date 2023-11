Paquita la del Barrio es hospitalizada en Xalapa por problemas de salud

Luego de que se difundiera la noticia sobre la hospitalización de Paquita la del Barrio en Xalapa, la oficina de representación artística de la cantante emitió un comunicado este 9 de noviembre para aclarar la situación.

En la publicación se informa que la hospitalización se debió a un procedimiento ocular que la artista tenía programado recibir el pasado lunes, pero que fue postergado para que pudiera asistir a la feria de Tlaxcala. Asimismo, su equipo agradeció a todos los seguidores de la intérprete de “Rata de dos patas” por los mensajes de apoyo y destacaron que no hay motivo de preocupación.

Sin embargo, dieron a conocer que se tomará tres semanas de reposo para recuperarse y retomar sus actividades, para que pueda retomar su participación en el Festival “Bésame Mucho” el 2 de diciembre en Los Ángeles, California.

Este comunicado surge tras la difusión inicial de la noticia de su hospitalización, donde se mencionaba que su estado era grave y que se encontraba inconsciente. Cabe recordar que la artista ha enfrentado problemas de salud a lo largo del año, incluyendo una hospitalización en febrero por dolores en la ciática, así como condiciones de diabetes y problemas en los riñones.

A pesar de sus desafíos de salud, la cantante ha mantenido un tono positivo, incluso ha bromeado al respecto. Por lo que todo indica que seguiremos disfrutando de la presencia de Paquita la del Barrio por un buen tiempo más.

“Me escapé, pero no sé si del cielo o del infierno; realmente no les sé decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”.