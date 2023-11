Visitantes denuncian olor a diesel en Pichilingue

Visitantes a la playa Pichilingue en La Paz, denunciaron que se han encontrado con un aroma a combustible que es perceptible por toda la zona, por lo que también lo han notado en el área de restaurantes.

Acudimos con nuestras cámaras y el mar se puede notar poco cristalino, algo turbio con un ligero aroma a diesel y cuanto más se acerca uno al hotel que se encuentra al fondo el olor es más penetrante. Aunado a esto se observa la arena llena de plásticos como botellas de agua, envolturas de comida, javas, además de latas de aluminio que dañan la imagen.

Una hipótesis de este olor es el reciente derrame de hidrocarburos en la bahía de La Paz ocurrido hace una semana, donde navíos se incendiaron liberando el combustible. En cuanto a los restauranteros en la playa, comentaron que sí notan un cambio, pero nada que los alarme hasta el momento.

“La verdad que no sabría decirte, yo no he notado nada, por lo tanto, no podría afirmarte ni negarte absolutamente nada, todo normal. Sí un poquito de oleaje ayer, pues estuvieron sacando lanchas, pero hasta ahí todo normal. He visto diferencias en el agua, muy revuelta, pero hasta ahí no hay otra cosa que denunciar; dicen que están limpias, pero en estos últimos días están un poco turbias, pero hasta ahí”.

“La verdad no, yo aquí trabajo y estoy cerca de la playa; entonces no, no he visto que huela y que hayan comentado nada, solamente lo normal que sí hay un poco de basura, porque, pues hay muchos que vienen a la playa y dejan su basura y no las recogen, pero de ahí más de que huela a gasolina prácticamente no es cierto, no huele a nada de gasolina, pero sí que tengan un poco de cuidado cuando vengan a la playa”.