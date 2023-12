¡Cuidado! Pareja intenta robar tarjeta de mujer en cajero automático de Cabo San Lucas

Una mujer denunció que en un centro comercial de Cabo San Lucas, una pareja se ofreció a ayudarla a retirar efectivo de un cajero automático, sospechando que intentaban robarle su tarjeta. El incidente ocurrió en un cajero automático dentro de Plaza Patio, en la colonia Brisas del Pacífico.

La denunciante relató que, al intentar introducir su tarjeta en el cajero, notó que no entraba correctamente. Fue en ese momento cuando la pareja se acercó y le ofreció ayuda. El hombre de la pareja solicitó la tarjeta para intentar realizar la operación. Desconfiada, la denunciante se negó y sugirió que intentaran con una tarjeta que no fuera la suya. Ante esto, la pareja optó por retirarse del lugar sin realizar ninguna operación.

“Al intentar introducir mi tarjeta en la máquina, noté que no entraba. Intenté nuevamente y, repentinamente, detrás de mí apareció una pareja. Uno de ellos me preguntó si la tarjeta no entraba, a lo que respondí que no. Luego, el hombre se acercó al cajero con una tarjeta del mismo banco que el mío y ‘ojo aquí’. Algo que me hizo desconfiar fue por qué, teniendo su tarjeta del mismo banco, me pedía mi tarjeta para intentar introducirla al cajero. Rápidamente, entendí lo que trataba de hacer, me negué a dársela y le dije que intentara con la suya. Solo se río de manera burlesca”, explicó la denunciante en un mensaje enviado a CPS Noticias.