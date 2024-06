Paro en Hospital General de San José del Cabo: exigen pago de quincenas atrasadas

Desde las 12:30 del mediodía de este jueves 20 de junio, los trabajadores suplentes del Hospital General de San José del Cabo “Raúl A. Carrillo” iniciaron un paro de labores debido a retrasos en el pago de al menos cinco quincenas. En señal de protesta por la falta de sus salarios, cerraron las puertas del centro hospitalario. Alrededor de 15 empleados suplentes están afectados por esta situación. Algunos trabajadores mencionaron que han tenido que buscar un segundo empleo para poder subsistir y mantener a sus familias.

“Nos deben desde la última quincena de marzo, tenemos cinco quincenas sin que nos paguen. Nos prometieron hace cuatro quincenas que nos iban a pagar en esta, no vimos nada, aun así seguimos trabajando, pero veo que es injusto porque no tenemos una respuesta. Aunque hablaron con nosotras la jefa del imss del del área de enfermería que nos iban a dar un documento en el cual se comprometían a pagarnos pero nosotros no vamos a trabajar hasta que no veamos el dinero, porque ya nos pasó una vez y no queremos que de nuevo nos digan o prometan y no os cumplan”, expresó Lucrecia Mazariegos, suplente en Hospital General de San José del Cabo “Raúl A. Carrillo”.