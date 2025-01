Paro en Exportadora de Sal en Guerrero Negro: empleados exigen mejores condiciones

El 28 de enero, el Sindicato Industrial de Trabajadores Salineros de la Exportadora de Sal llevará a cabo un paro laboral pacífico, según informó su secretario general, Luis Martín Pérez Murrieta.

Los trabajadores denuncian que la empresa no está respetando sus derechos ni los acuerdos establecidos en sus contratos colectivos. De acuerdo con el sindicato, la Exportadora de Sal les ha prohibido trabajar los domingos y realizar horas extras, lo que afecta sus ingresos y las operaciones de la empresa. Pérez Murrieta explicó que la maquinaria utilizada es obsoleta y requiere mantenimiento constante, lo que hace necesario el trabajo en fines de semana y horarios extendidos. Aseguró que, si la empresa contará con equipo nuevo, no sería necesario recurrir a estas jornadas adicionales.

“Esta manifestación pacífica es un acuerdo de asamblea, derivado de las políticas que el director general y de finanzas Moises Poblano Silva, y César Efrain Moreno respectivamente; pusieron en marcha algunas políticas en relación a los recursos humanos, vinculado a las prestaciones que tenemos en nuestros contratos colectivos, y convenios con los que obviamente no estamos de acuerdo porque son violatorias a nuestros derechos. Algunas de las prestaciones consignadas en el contrato no serán retroactivas proporcional al tiempo trabajado. No estamos de acuerdo con que no nos programen para trabajar el domingo porque es el día que pueden hacer labores de mantenimiento en casi todos los talleres”.