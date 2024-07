Paro de labores en el OOMSAPAS pone en riesgo sus finanzas y operación

Tras no llegar a un acuerdo entre el Sindicato de Burócratas de Los Cabos y el el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (Oomsapas) en el pago de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) que se les debe a los trabajadores de la dependencia, los 400 trabajadores decidieron irse a paro de labores, lo cual pone en riesgo la operación de la dirección del Agua Potable.

Ramón Rubio Apodaca dio a conocer que se debe un aproximado de 25 millones de pesos en prestaciones a los trabajadores. Ante esto la dirección del Agua Potable presentó una propuesta para poder liquidar estos adeudos en un lapso no mayor a seis meses; situación que fue negada por los trabajadores. Referente a las afectaciones que podría traer a la dependencia un paro de labores, Rubio Apodaca señaló que esto complicaría la operación, reiterando que de seguir en esta situación podría colapsar el estado operativo y financiero del OOMSAPAS.

“Es lo que comentaba con la líder, independientemente de los trabajos que realizamos de manera diaria, el tener falta de personal y ese tipo de temas afecta directamente la operación misma y del sentir de la ciudadanía. Esto va a provocar un impacto no tan fuerte, pero en virtud de acercarse a pagar con nosotros. Cabe mencionar que lo que no queremos es llegar a un punto de que el sistema colapse en un sentido operativo y financiero. Lo que queremos es pagar este monto en una sola exhibición, yo puedo dimensionar que no es posible”.