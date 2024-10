Participantes del Bisbee’s se suman a la búsqueda por mar de Yeimi

Durante el primer día de pesca del torneo Bisbee’s Black and Blue, familiares y amigos de Yeimi se manifestaron en la báscula, tras rumores de que la embarcación donde ocurrió su asesinato estaba participando en el evento. No obstante, los organizadores desmintieron esta información, aclarando que dicha embarcación había decidido no participar en el torneo desde hace meses.

Clicerio Mercado, organizador de los torneos Bisbee’s en México, se comprometió con la madre de Yeimi a enviar un mensaje a las 175 embarcaciones participantes para que colaboraran en la búsqueda del cuerpo de su hija durante el desarrollo del torneo.

Fue así como, minutos antes del inicio del torneo, Clicerio Mercado envió un mensaje a nombre de Deysi López, madre de Yeimi, solicitando a las embarcaciones unirse a la búsqueda de cualquier indicio que pudiera ayudar a localizar el cuerpo. Este gesto marca un hecho sin precedentes en la historia del torneo Bisbee’s Black and Blue.

“Para todos los participantes al torneo Bisbee’s en su 44 edición, les pido de favor a nombre de la mamá de Yeimi, se mantengan alertas por cualquier bulto que pudieran ver flotando. La indicación es: simplemente tomar las coordenadas hablarle a Axel Valdez quien es el control del torneo y el sabrá lo que se tiene que hacer. Son 175 embarcaciones, con un mínimo de 6 a 8 pares de ojos; alguien se lo va agradecer muchísimo. Gracias, que tengan un excelente día de pesca”.

Ante la solicitud de Clicerio Mercado, las embarcaciones participantes no tardaron en responder de manera positiva. En un gesto emotivo y solidario, hicieron sonar sus cornetas para expresar su apoyo frente al trágico suceso que ha conmovido a toda la comunidad de Los Cabos.

Según la información más reciente proporcionada a esta casa editorial, la búsqueda del cuerpo de la joven continuará este jueves. Colectivos de búsqueda, Bomberos de Cabo San Lucas, con el apoyo de Fonmar y Bomberos de Todos Santos, realizarán un recorrido por las playas de la delegación.

