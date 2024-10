Torneo de pesca entorpeció búsqueda de Yeimi Alondra, denuncian familiares

Este lunes, familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para rendir un cálido homenaje a Yeimi Alondra con un recorrido por la Marina de Cabo San Lucas. Las acciones de búsqueda de su cuerpo en el mar continúan sin resultados positivos, y cada día más personas se solidarizan con su madre, uniéndose a esta lucha.

El 27 de septiembre, la joven fue asesinada a bordo de una embarcación en el muelle de Cabo San Lucas y luego arrojada al mar, según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur. La señora Deysi López, madre de Yeimi, asegura que las autoridades sabían lo ocurrido desde el principio, pero decidieron esperar a que concluyera el torneo de pesca Bisbee’s antes de notificarle los hechos.

“El jueves después del Bisbee ya me dijeron que tenía yo junta, la verdad entre todo lo que traigo no me di cuenta de torneo que ya estaba próximo, entonces ya hasta después que veo las noticias y me doy cuenta que me habían aplazado mi cita con el MP obvio por el Bisbee para no estropear el torneo súper millonario que hacen, que por eso me atrasaron a mí, entonces ellos desde el principio ya sabían lo que había pasado y no se movieron a buscar el cuerpo de mi hija”, expresó Deysi López Trinidad, madre de Yeimi Alondra.