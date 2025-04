Retraso en el PDU no frena plan para construir 37 mil casas en Los Cabos

Aunque la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) aún está pendiente, el Ayuntamiento de Los Cabos continúa avanzando en las gestiones para la construcción de más de 37 mil casas a través del Programa Nacional de Vivienda, afirmó el secretario general, Alberto Rentería Santana.

El funcionario señaló que si bien la aprobación del PDU facilitaría el proceso, especialmente porque en ese documento se delimitan y regulan las tierras aptas para desarrollo habitacional, los trabajos no se han detenido.

“Son dos temas que van de la mano, pero que en la parte técnica no lo es. En el tema de la vivienda el alcalde ha estado trabajando con la federación en la búsqueda de la tierra para lograr la construcción de las más de las 37,500. Si ayuda la aprobación del PDU, ya que en el mismo viene definido y regulado las tierras que pueden ser propicias para la construcción de viviendas popular. Mientras no se apruebe el PDU va complicar más el; pero no se detiene y sigue buscando tierra con particulares y con el ejido”.

Hasta el momento, la tercera actualización del PDU permanece detenida, ya que el gobierno del estado no ha emitido la aprobación necesaria para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, lo que impide su entrada en vigor formal.