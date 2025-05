Peacemaker está de vuelta: tráiler, estreno y conexión con el nuevo DCU

La plataforma Max ha lanzado hoy el primer tráiler oficial de la segunda temporada de “Peacemaker”, serie protagonizada por John Cena y spin-off de “El escuadrón suicida” (2021).

Esta esperada continuación constará de ocho episodios y mantendrá su distintivo estilo, humor negro, irreverencia y sátira combinada con acción explosiva.

El estreno está programado para el 21 de agosto de 2025. La serie llegará poco después del debut de “Superman” el 11 de julio del mismo año, dentro del nuevo y renovado DCU.

Con esto, Peacemaker se posiciona como parte esencial del universo liderado por James Gunn y Peter Safran, reforzando la conexión entre cine y televisión.

There is no I in Peace.

Teaser trailer for #Peacemaker Season 2 is coming tomorrow. pic.twitter.com/euX885ypFj

— Max (@StreamOnMax) May 8, 2025