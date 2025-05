Ayuntamiento de La Paz afirma legalidad de The Palmoral en Todos Santos

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, declaró que el proyecto The Palmoral cuenta con autorización conforme a los instrumentos de planeación vigentes.

Habitantes de la comunidad expresaron su preocupación por el posible impacto ambiental y la limitación de accesos a zonas naturales, particularmente en los alrededores de palmares y áreas costeras.

La presidenta municipal precisó que el proyecto en cuestión fue autorizado por la administración del exalcalde Rubén Muñoz, pero que ha sido revisado por el gobierno actual para verificar su conformidad con el marco legal.

Explicó que, dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), se delimitan las zonas ecológicas en las que no se permite construir, y aseguró que el proyecto The Palmoral no invade dichas áreas.

“Este proyecto está bien con el tema del plan de desarrollo urbano, pues sí tiene un porcentaje de construcción, yo creo que no llega al 10% de la totalidad del predio. Son creo ocho departamentos. Esta es una zona que ya está impactada, no toca Los Palmares”, explicó Quiroga Romero.

Puntualizó que tuvieron acercamiento con el 90% de los propietarios alrededor del predio para garantizar un camino que permita la pronta respuesta en caso de algún siniestro por incendio.

“Todo lo que nosotros hemos venido trabajando en acuerdo con los propietarios, ha sido a través de catastro en un acto de buena fe para que tanto privados como gobierno podamos garantizar el que no haya vandalismo y que no se afecten estos palmares. De hecho, en el plan de desarrollo urbano anterior no estaba identificado el palmar, como si no hubiera”, declaró Quiroga Romero.

Sobre el tema del acceso y conservación en los palmares, Quiroga Romero indicó que se acordó con propietarios el facilitar el paso a servicios de seguridad y limpieza. Esto se logró luego de incendios ocurridos en años anteriores que pusieron en riesgo la vegetación local.

Aclaró que se han firmado derechos de vía que permiten la vigilancia y la prevención de siniestros, en coordinación con el Gobierno del Estado.

