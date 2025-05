Morena BCS refuerza reglas contra el nepotismo y actos anticipados de campaña

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, Karina González Gavarain, señaló que reforzarán las estrategias para eliminar prácticas como el nepotismo, los actos anticipados de campaña y los privilegios entre los militantes. Esto, en concordancia con los lineamientos aprobados durante la sexta sesión del Consejo Nacional del partido. Las disposiciones están dirigidas principalmente a quienes ocupan o aspiran a cargos de elección popular.

“En el nacional votamos por el no nepotismo, no privilegios y en especial el tema que surgió de este adelanto de las campañas, no hacer precampaña y poner reglas claras para el 2027”, señaló.