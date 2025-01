En El Pedregal se desecha alrededor de 120 toneladas de basura semanales

La acumulación de basura en la colonia El Pedregal, en La Paz, genera aproximadamente 120 toneladas de residuos semanales por lo que los 13 contenedores instalados en la zona suelen saturarse. Esto ha llevado a algunos habitantes a quemar la basura como medida para reducir los desechos, una práctica que pone en riesgo la salud pública y las viviendas cercanas.

Daniel Cabral Ramírez, director general de Servicios Públicos Municipales de La Paz, detalló que la recolección de basura se realiza de lunes a sábado, pero la cantidad generada y el mal uso de los contenedores dificultan las labores.

“No podemos poner más contenedores si no tenemos que ver la manera de cómo poder eficientar el tema de la recolección. Tal vez retirar algunos y designar algunas frecuencias de recolección y dejar nada más donde realmente se ocupen los contenedores, porque tenemos varios edificios donde no puede entrar el camión, que ahí es donde corresponde el tema de un contenedor, pero donde tenemos acceso a las unidades prácticamente no necesitamos contenedores”, comentó Daniel Cabral.