Pepe Aguilar lanza fuerte advertencia a Christian Nodal

Luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran su relación, Pepe Aguilar se pronunció al respecto durante un podcast con el influencer español Pedro Prieto, lanzando una fuerte advertencia a su nuevo yerno sobre lo que le pasaría si llegara a lastimar a su hija menor.

A pesar de confesar que en su juventud tuvo muchas novias, el intérprete de “Perdóname” aseguró que no es celoso con las parejas de sus hijos. Sin embargo, dejó claro que su postura cambia si alguno de sus hijos sufre maltrato en su relación.

“No, para nada. Yo nada más quiero que estén bien, me vale gorro lo que hagan, cómo lo hagan y con quién lo hagan, ese es su problema. Yo no voy a andar ahí metido entre los novios y las novias, qué flojera. Lo único que me importa es que estén bien físicamente”, dijo.

No obstante, advirtió tanto a los novios de sus hijas como a las novias de sus hijos que intervendrá si se entera de que viven violencia o abuso, y no sería el único, ya que se involucraría toda la Dinastía Aguilar. Aunque sus herederos no quieran defenderse, él se meterá.

“Y si alguien los lastima dentro de sus novios o novias, ahí sí creo que tendría que intervenir (…) y te lo digo sinceramente y es más, se lo digo a los novios: ‘Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia. Aunque ella o él no se quieran defender, ahí sí no hay nada”.

Además, remató con un mensaje que muchos consideraron que fue dirigido a Christian Nodal, aunque sin decir su nombre, le advirtió al intérprete de “La Intención” que sabe quién es y que no porque sea mafioso, pero la gente que lo conoce bien sabe que es de armas tomar y que así logró ahuyentar a una persona.

“Y no te estoy amenazando, cabr*n, pero nada más te lo digo. Y ustedes saben quién soy, saben a quién represento, no nada más soy un cantante de ranchero, ustedes me conocen. Tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes’. Solo se lo he dicho a una persona, ya se fue y ya no volvió”.