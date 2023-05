Pepenadores y recolectores de Los Cabos se manifiestan contra concesión de rellenos sanitarios

La mañana del lunes 8 de mayo, recolectores y pepenadores de La Candelaria llevaron a cabo una manifestación pacífica durante los honores a la bandera en la explanada del palacio municipal, en la cual decenas de personas exigieron, con pancartas, respuesta al gobierno municipal por haber otorgado la concesión del relleno sanitario a la empresa Dorado Atardecer.

El representante de los pepenadores del relleno sanitario de La Candelaria, Jorge Juárez, explicó ante los medios de comunicación que el motivo de la manifestación es exigir respuestas al gobierno municipal y expresar su inconformidad con la concesión otorgada a dicha empresa, lo que los afectará económicamente.

“La principal afectación que tendría para todos mis compañeros sería económica, ya que no sería lo mismo que estén trabajando libres como hasta hoy a que en un momento que la empresa tome las riendas del lugar tengan que trabajar con un sueldo base, ya no sería la misma ganancia para cada uno de mis compañeros”, dijo Jorge Juárez, representante de los pepenadores del relleno sanitario de La Candelaria.

Asimismo, el representante de los pepenadores explicó que ha habido acercamientos con la empresa, la cual ha señalado que se llegarán a acuerdos e incluso con el gobierno, sin embargo, aún no han brindado alguna respuesta, ni siquiera sobre el sueldo fijo que Dorado Atardecer les podría otorgar.

Mientras tanto, los pepenadores se manifiestan preocupados al no llegar a un acuerdo, no obstante, señalan que lucharán para no perder sus trabajos, ya que algunas personas se han dedicado a pepenar por más de 30 años, e incluso se trata de personas de la tercera edad y discapacitadas que, al quedarse sin su fuente de ingresos, les sería complejo encontrar un nuevo trabajo.

Además, Jorge Juárez explicó que la empresa Dorado Atardecer se le concedió el relleno sanitario de Palo Escopeta, La Candelaria y el de la comunidad de Santiago, por lo que son más familias las que resultan afectadas por esta situación.

En cuanto a los recolectores, Jorge Rosales, quien representa a la Unión de Recolectores de Cabo San Lucas y se unió a la manifestación en compañía de recolectores de San José del Cabo, expresó que las afectaciones que tienen es que las administraciones los han etiquetado como generadores de basura, y con ello el cobro de cuatro a cinco UMAs.

“Estamos haciendo un frente común porque definitivamente esto nos está afectando. A nosotros en lo personal nos afecta en el sentido de que las administraciones nos han señalado como generadores de basura, con base a la generación de basura, la ley marca de cuatro a seis UMAs por tonelada, y nos quieren adjudicar ese impuesto, por lo que estamos en desacuerdo porque nosotros somos transportistas de basura, no generamos, razón por la cual no estamos de acuerdo con esta postura”, dijo Jorge Rosales, representante de la Unión de Recolectores de Los Cabos.

Sin embargo, Jorge Rosales explicó que aún no se les ha realizado un cobro, pero están en la incertidumbre derivado de la situación de la concesión de la empresa, quienes en una reunión les dijeron que, si los recolectores quieren continuar tirando basura en los rellenos sanitarios, tendrían que pagar esa cantidad a ellos, lo que viene siendo entre cinco a seis mil pesos por viaje dependiendo el tonelaje de basura que lleven.