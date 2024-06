Pepillo Origel confirma el delicado estado de salud de Yolanda Andrade: “ya no habla”

El periodista de espectáculos Pepillo Origel aseguró que el estado de salud de Yolanda Andrade es delicado y va empeorando. Incluso mencionó que la conductora ya no puede hablar. Asimismo, expresó su preocupación por su compañera, quien ha presentado un notable deterioro en las últimas semanas.

El presentador de televisión mencionó que Andrade ha experimentado una recaída en su salud desde la última vez que la vio hace tres semanas y confirmó que ha perdido la capacidad de hablar, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

“Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien. No sé qué pasó. No estaba aquí, pero me dijeron que en el último programa ya no hablaba”.