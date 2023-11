Aumentan las personas en situación de calle en el malecón de La Paz

Cada vez se observan más personas en situación de calle a lo largo del malecón de La Paz. Por lo regular, pasan la noche debajo de las palapas y de los muelles. Es ahí donde incluso algunos de ellos guardan sus pertenencias, entre las que se encuentran mochilas y cobijas.

José Vázquez, prestador de servicios turísticos, explicó que esta situación afecta la imagen turística del andador costero. Señaló que ha habido visitantes que han pasado momentos desagradables por la presencia de las personas en situación de calle.

“Hay unas personas que se dedican a pedir dinero y, si no les das dinero se molestan, te quieren agredir. No les das y se enojan, se ponen bien agresivos […] Está llegando cada día más gente, colombianos, venezolanos, están llegando y están durmiendo en las palapas y sí nos afecta porque andan pidiendo al turista y molestan mucho el turista”, dijo.

El touroperador resaltó que, además de esto, algunos de ellos suelen ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Manifestó que, principalmente los fines de semana, esas personas amanecen borrachas en la arena.

“La gente les trae apoyo, pero ellos se aprovechan un poquito de la gente que les trae las cosas porque cosas buenas las venden para comprar su alcohol. Eso es lo malo de los indigentes que no tienen trabajo, no los quieren soportar el gobierno, la policía no les dice nada porque no se los pueden llevar”, compartió.