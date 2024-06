Personas trans denuncian problemas de identidad durante votación

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) calificaron las elecciones del pasado 2 de junio como un proceso sin incidentes que pusieran en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Referente a este tema, Raúl Pérez, presidente de Codisex A.C., señaló que, desde su perspectiva, partidos políticos, órganos electorales y funcionarios de casilla comienzan a visibilizar la importancia de respetar las preferencias de género, sexuales e ideales. Esto ha comenzado a generar un cambio positivo, permitiendo que más personas participen en los procesos electorales.

“Como persona no binaria, fue la primera vez que vote con mi credencial de elector, con este género de no binario en mi casillero. La verdad te puedo ser muy honesto, las personas que me recibieron por mi expresión de género, en cuanto me vieron fueron amables y siempre hablándome de él, pero justamente cuando vieron el casillero de no binario, comenzaron a utilizar pronombres nuestros y de lenguaje inclusivo. Lo cual a mi personalmente me dio mucho gusto, porque eso habla que si estamos generando un cambio”.