Pesca comercial amenaza ecosistema marino en BCS: FONMAR

Los permisos de pesca industrial sin restricciones de zona están provocando una sobreexplotación de recursos marinos en Baja California Sur, donde barcos sardineros, camaroneros y atuneros operan libremente, capturando especies que forman parte de la cadena alimenticia marina y afectando directamente el ecosistema local.

Martín Inzunza Tamayo, director técnico del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) en la entidad, señaló que actualmente existe una problemática con estos barcos de pesca industrial que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes.

“Ahí tenemos un problema con los barcos sardineros, camaroneros y atuneros. Debe de regionalizarse el permiso. El permiso dice que pueden pescar en el litoral del Pacífico. Se supone que tendríamos un margen de 50 millas y quisiéramos que se respetaran 50 millas marítimas para respetar las especies reservadas, la pesca deportiva y no hubiera pesca incidental, pero tampoco lo limita el permiso. Entonces, lo que estamos luchando con CONAPESCA es que estén regionalizados los permisos”, expresó Inzunza Tamayo.

El funcionario explicó que la sardina tiene un comportamiento migratorio particular que la hace vulnerable a la sobreexplotación, lo que justifica la necesidad de establecer controles más estrictos sobre las embarcaciones industriales que operan en la zona.

“La sardina tiene un comportamiento muy interesante, es un solo cardumen que anda por todo el mundo de norte a sur por las corrientes marinas. Si se explota, se ahuyenta, es como un sentido que tienen los peces y ya no regresan. Hay que evitarlo, yo soy de esa posición no del gobierno ni del estado sino yo. Mi posición es que nosotros no tenemos porqué tener pesca de altura, tenemos que seguir teniendo pesca ribereña y pesca deportiva”, enfatizó Inzunza Tamayo.