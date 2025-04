Vacacionistas comienzan a instalarse en playa El Tecolote por Semana Santa

Durante el primer fin de semana de vacaciones, comenzaron a llegar los primeros campistas a la playa El Tecolote en La Paz. Como parte del periodo de Semana Santa, visitantes procedentes de diversos puntos del país se instalaron en esta zona costera para realizar actividades recreativas, nadar o descansar en familia.

Una de las asistentes fue Estefanía Olachea, quien compartió algunas de las actividades que realiza durante su estancia en esta playa y la manera en que aprovecha este espacio natural.

“La verdad no soy muy playera pero me encanta, las actividades que me gustan es hacer es con amigos que tienen jet ski con el que nos paseen ahí, meterse un ratito a nadar y contemplar el mar por paz mental y salir de la rutina”, mencionó Olachea.