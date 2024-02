No habrá cacería de brujas en el INVI: gobernador de Baja California Sur

Tras la revisión financiera que realizó la Contraloría General del Estado de Baja California Sur al Instituto de Vivienda (INVI), se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Esto derivó en la vinculación a proceso y prisión preventiva de un exfuncionario de la dependencia, acusado de peculado por un presunto daño patrimonial de 54 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que podría haber más implicados, pero que él no iniciará una cacería de brujas, ya que el caso está en manos del poder judicial.

“A mí me duele el que se tenga que encarcelar gente por supuesto, pero no hay otro camino para hacer cumplir la ley nadie debe robar ni un centavo al erario público. Ese fue el compromiso que hicimos con la gente y lo voy a cumplir. Dicen que hay otra gente implicada. Bueno, que la ley lo determine, no seré yo quien ande haciendo cacerías de brujas, por supuesto que no”.