Causa polémica el operativo para retirar polarizados en vehículos de La Paz

En los últimos días, la ciudad de La Paz ha sido testigo de un intenso debate entre conductores sobre el operativo de retiro de polarizado de vehículos activado desde el pasado 1 de julio en la capital de Baja California Sur.

Esta medida, implementada por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, generó opiniones divididas en automovilistas, con algunos de ellos apoyando la decisión, mientras que otros la consideran excesiva y arbitraria.

El operativo fue propuesto como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en la ciudad. Según las autoridades, el polarizado oscuro dificulta la visibilidad y puede ser utilizado para ocultar actividades ilícitas, lo que representa un riesgo la sociedad.

Carmen Andrea es una joven conductora que está en contra de la inspección del polarizado en cruces viales. La considera una alternativa poco viable para erradicar la delincuencia.

“Creo totalmente que no sea algo que funcione, la realidad es no que creo que así combatas a los criminales en sí. Aparte de que vivimos en una zona donde el calor es excesivo, más que el calor, el sol es extremadamente fuerte, y si bien es cierto que te permiten un polarizado medio, el de fábrica que ya traen los carros no sirve para una zona como aquí”.