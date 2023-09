Polémica por serie de EE.UU que utiliza el asesinado de Shanquella en Los Cabos

Una serie estadounidense ha decidido utilizar la trágica muerte de Shanquella Robinson, una joven que fue asesinada en el municipio de Los Cabos a finales de octubre del año pasado. Recientemente, su familia envió una carta de cese y desistimiento a los productores de este drama criminal, expresando su consternación y señalando que utilizaron la imagen de la joven y su familia sin su consentimiento.

y’all go watch this on tubi Street Legal episode 2 , it’s about shanquella robinson aka the cabo 6 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/r7YQD9OZXQ

— MYA ❤️‍🔥 (@myaapt2) September 3, 2023