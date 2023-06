Polo acuático se lleva plata en los Juegos Nacionales Conade

En polo acuático, el equipo de Baja California Sur se quedó con la medalla de plata después de una reñida final contra el equipo de Jalisco. A pesar de su valiente esfuerzo, los sudcalifornianos no pudieron superar a Jalisco, quienes se llevaron la medalla de oro con un marcador final de 9 a 5.

El partido fue una muestra de habilidad, estrategia y agilidad en el agua. Ambos equipos demostraron un alto nivel de juego, pero fue Jalisco quien tomó la delantera desde el principio. Su dominio en la piscina y su precisión en los lanzamientos les permitieron tomar una ventaja considerable en el marcador.

Sin embargo, Baja California Sur no se rindió y luchó incansablemente para recortar la diferencia. A través de una excelente defensa y rápidos contraataques, lograron anotar varios goles impresionantes, pero no fue suficiente los esfuerzos, el tiempo jugó en su contra y no lograron alcanzar a Jalisco en el marcador.

Es importante destacar que el año pasado, Baja California Sur fue sede nacional en el polo acuático y ahí los sudcalifornianos finalizaron en tercer lugar del medallero nacional, por lo que para la edición del 2023 se mejoró la presentación de la delegación en la máxima justa nacional.

El cuadro lo conformaron Wiliam Valdez Segoviano, Julio Cesar Covarrubias, Ángel Flores del real, Sebastián Cadena Aguilar, Jorge Serrano, José López Lugo, Bryan Esquivel Solorio, Diego Santoyo Torres, Alejandro Lazo Espinoza y Francisco Chiapa, todos ellos dirigidos por Luis Cárdenas y Paulino Molina.

Con esto se suma un metal más de plata a los que se consiguieron en ciclismo y remo durante la primera fase de los Juegos Nacionales Conade, la fiesta continuará con el resto de las casi 20 disciplinas que faltan por iniciar su actividad.