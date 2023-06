Por un mundo libre; marcha del Orgullo LGBTQ+ en La Paz

Con colores que iluminan los espacios de la ciudad, banderas, aretes y abanicos de arcoíris, carros alegóricos que por primera vez vislumbraban las calles gracias a las Drag Queens que disfrutaban el momento bajo la música; se acercaba la hora en la que la marcha del orgullo LGBTQ+ daría inicio en el parque Morelos, y terminaría en el parque Revolución y el kiosco del malecón, en el municipio de La Paz.

Preparaban sus carteles; la comunidad LGBTQ+, junto con sus acompañantes, estaba lista. “La marcha es de todes”, decían. Hoy, han conquistado los espacios de la ciudad para visibilizar públicamente las experiencias de discriminación y violencia que han vivido y viven, de forma recurrente.

“¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, expresaban. Para algunxs era su primera marcha, sentían mucha emoción. El sentimiento de celebración, para ellxs, era contagioso. Familias se encontraban apoyando a sus hijas, hijos e hijes. Como el caso de Erika, quien exige por los derechos de su hija:

“La verdad orgullosa, porque en este caso pues yo tengo seis hijos, pero en realidad son tres mujeres y los tres varoncitos, entre ellas pues está mi hija que es trans […] porque muchas veces nosotros como padres no, no sabemos realmente; o sea, lo que nuestros hijos pasan y son discriminados. Y la verdad créanme que para mí fue difícil, pero estoy orgullosa tal y cual como es mi hija, la verdad. Y muchas veces hay personas que la señalan, pero yo le digo “mi niña, la gente siempre, siempre vas a tener mi apoyo” […]”. -Erika. Madre de hija trans.

Al hacer su recorrido, antes de llegar al kiosco, se manifestaron alegremente, danzando y moviendo sus banderas, gritando: ¡Libertad!

“La Paz es diversa, es diversa. Sí soy, aquí estoy”. Pronunciaban. “Hay que darlo todo”. “En cada beso, hay una revolución”; plasmaron en un cartel, una pareja. Pues, para ellxs, demostrar amor es un acto de valentía:

“Marcho por la libertad de amar a quien se me de mi gana; y para que mis hermanas y cualquier persona tengan esa libertad, y que ya no sea una marcha de luchas, sino de conmemoración. En unos años esperamos que ya no haya que luchar sino que festejar pues eso”. -Perla. Marchante