Es posible tener agua 24/7 en La Paz si hacemos uso responsable del recurso: Milena Quiroga

Durante su participación en el conversatorio “Marzo, las mujeres y el agua”, la Presidenta Municipal, Milena Quiroga Romero, habló de los avances que se han obtenido en cuanto al suministro del vital líquido y las obras ejecutadas para hacer esto posible, como es tener hoy en día dos colonias en las que los hogares reciben el recurso líquido todos los días.

Destacó que en poco más de dos años se ha incrementado 32% por ciento adicional a la red de agua potable, sin concesiones, ni negocios. Debido a estas acciones se implementó un programa piloto en dos colonias de la ciudad, una de ellas es Roma, en donde llevan más de 45 días con el suministro ininterrumpido las 24 horas del día, los siete días de la semana, beneficiando a más de 7,700 personas.

Quiroga Romero reconoció que en La Paz hemos pasado por épocas complicadas y como gobierno es fundamental tener en claro que el recurso líquido debe ser para los ciudadanos, en este sentido, puso de ejemplo lo que ocurre en una comunidad del municipio.

“En La Matanza el tomate sí tiene agua, pero la gente no, el tomate tiene agua todos los días, pero la gente no, y así ha sido siempre. La próxima semana vamos a entregar en esta comunidad un pozo de agua que va a ser única y exclusivamente para la gente, no para el tomate. Hay lugares en donde casi no hay agua, estamos en un lugar desértico, y tiene que haber prioridad, que es la gente”, anunció.