Preocupa la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en Los Cabos

San José del Cabo, Baja California Sur-. Con motivo del Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, se han revelado los avances destacados de la gestión municipal. Entre los logros más notables, se destaca el apoyo proporcionado a las personas con discapacidad, tanto temporales como permanentes, que residen en el municipio cabeño. Según el informe inicial, se ha brindado atención a alrededor de 2,400 personas en esta categoría.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en cuanto al apoyo a personas con discapacidad, se han destacado deficiencias en materia de movilidad y accesibilidad. En particular, se ha señalado que muchas de las rampas azules en la municipalidad presentan obstrucciones, como botes de basura, postes de luz u objetos colocados por la ciudadanía. Para abordar esta cuestión, CPS Noticias y Tribuna de México entrevistaron a Fernando Altamirano, miembro de la Fundación MAVI, quien expresó su preocupación por la falta de avances en movilidad e infraestructura destinados a las personas con discapacidad durante los dos años de la gestión municipal.

“Lamentablemente, no existe algún avance significativo en temas de movilidad, infraestructura urbana para personas con discapacidad o accesibilidad, seguimos en las mismas no existen modificaciones de reglamentos o ejecución de obra nueva que permita una mayor movilidad en el municipio, la verdad es que no habido nada, de igual manera el transporte público sigue en las mismas condiciones como todos los sabemos bastante deficiente hablando en temas de accesibilidad para personas con discapacidad, es prácticamente imposible que una persona con silla de ruedas acceder a un camión urbano”.

A pesar de que el Plan de Gobierno Municipal de la XIV Administración de Los Cabos incluye la implementación de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como la accesibilidad en espacios públicos y la mejora de la movilidad para este grupo, estas mejoras no han sido ejecutadas de manera adecuada. Según Fernando Altamirano, los centros de Cabo San Lucas y San José del Cabo cuentan con los accesos necesarios para la movilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, en las partes más alejadas de esta zona centro, se observa una lamentable condición que afecta la movilidad de la población en general.

“Nos salimos de las ciudades nos encontramos con que no hay nada de urbanización, ni siquiera banquetas, entonces se vuelve imposible transitar por nuestras ciudades en una condición de discapacidad y no solo digamos discapacidad, si no para el peatón mismo que no tiene un lugar donde caminar en su ciudad o colonia, entonces se vuelve bastante imposible o intransitable en vivir en ciudades que no están diseñadas para el peatón, lamentablemente aquí se ha diseñado ponderando el uso del automóvil antes que el uso del peatón o el caminar en las ciudades o el transporte público, si es muy lamentable ver el deterioro en tema de movilidad que ha tenido nuestra ciudad”.