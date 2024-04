Presidenta de CEDH ordena toma ilegal de instalaciones, denuncian trabajadores

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, ordenó este viernes la toma ilegal de las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Fidepaz. El edificio se encuentra cerrado desde principios de enero debido al paro laboral de los trabajadores.

Así lo denunció la titular de la Unidad de Investigación del Órgano Interno de la CEDH, Alma Denise Guluarte Gutiérrez, quien alterna guardias con sus otros compañeros en la sede de derechos humanos. El paro estalló por conflictos entre los trabajadores y la presidenta de la CEDH, a quien denunciaron penalmente por peculado.

A pesar de que las personas enviadas por Charlene Ramos no pudieron entrar al edificio por la intervención de agentes de seguridad pública que fueron requeridos en el lugar para evitar el ingreso, estos advirtieron a sus compañeros que volverían para llevarse presuntos archivos confidenciales.

Rosa María Vergara Monroy, una de las consejeras de la CEDH, exhortó a Charlene Ramos a sostener un encuentro con los representantes de la comisión para intentar llegar a una solución y resolver las diferencias entre ambas partes.

“Para pedirle a la presidenta Charlene Ramos Hernández que se acerque a un diálogo no violento, que no nos mande policías o que no nos mande agresores. Si nos quiere mandar notarios, nosotros no tenemos nada que ocultar, pero sí tenemos la necesidad de entablar una comunicación abierta, franca y directa con la presidenta”.