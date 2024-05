Nuevos audios revelan supuestas presiones de Arturo Zaldívar y su equipo a magistrados

A principios del mes de abril se reveló que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó una investigación en contra del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, y su equipo, por supuestamente haber amenazado y presionado a magistrados para que resolvieran a favor de sus intereses.

Estas acusaciones resurgieron luego de que el noticiero “En Punto”, de Televisa, revelara nuevos audios donde se escucha a uno de los hombres más cercanos de Zaldívar, Carlos Antonio Alízar Salazar, ex secretario General de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “presionar” al magistrado Alberto Roldán Olvera sobre un caso.

Testimonios obtenidos por N+Focus revelan un esquema que favorecía los intereses del círculo cercano al expresidente de la Suprema Corte. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/KvA19HirJE — NMás (@nmas) May 8, 2024

Según reveló el medio antes mencionado, estas grabaciones fueron grabadas por el mismo Roldán Olvera en el año 2020, que se desempeñaba como titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amaro, y tenía en sus manos el caso de Frida Martínez Zamora, exfuncionaria de la Policía Federal, y quien tiene acusaciones en su contra por supuesto fraude de más de 2 mil millones de pesos.

En los registros, se escucha a Alpízar Salazar supuestamente instando al magistrado Roldán a otorgar un amparo a Martínez Zamora, bajo la premisa de que era un asunto de gran relevancia institucional. A pesar de las presiones, el magistrado decidió postergar la resolución, lo que le valió ser trasladado de jurisdicción, una acción que él interpretó como un castigo.

Arturo Zaldívar responde a audios filtrados

El actual integrante de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, aseguró a Ciro Gómez Leyva que Norma Piña está “usando todo el poder, el Poder Judicial de la Federación, para denostar investigaciones que debería tener en secrecía”.

“no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participo en ellos, no se ni siquiera si son auténticos o si están manipulados… tengo mi conciencia tranquila”; comentó el ministro Arturo Zaldívar, sobre los audios filtrados; en #PorLaMañana @ConFeregrino pic.twitter.com/A2oiymoGSd — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 9, 2024

El magistrado en retiro aseguró que no tenía ninguna opinión sobre los audios, ya que él no participa en ellos, pero también dio a entender que no sabía si estaban editados, si eran falsos o estaban manipulados.

“Yo nunca di ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez, magistrado o magistrada, y tampoco di, jamás instrucción, a colaborador alguno mío para que lo hiciera. Todo lo que se trata es de desviar la atención, para golpearme, pero yo tengo mi consciencia tranquila”, finalizó.