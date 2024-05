(VIDEO) Avión se sale de la pista en Senegal y se incendia; hay 10 heridos

Un avión operado por la compañía Transair se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional Blaise-Diagne, en Dakar, Senegal, y se incendió este jueves 09 de mayo. Ante el incidente, 10 personas quedaron heridas.

El avión Boeing 737 contaba con 85 personas a bordo, según el comunicado del Ministerio del Transporte del país. Esto ocasionó la cancelación de todos los vuelos previstos durante la mañana.

Entre las personas lesionadas se encuentra uno de los pilotos, pero las autoridades no especificaron el estado de éste. Cuatro están en estado grave.

According to a statement from the Senegalese transportation ministry, the aircraft overran the runway following an aborted takeoff at Dakar Airport. Ten occupants were injured. https://t.co/fny7r5DTY4 pic.twitter.com/4jPeYrB1zG

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) May 9, 2024