Obispo Rangel: “Perdono a quienes me han hecho daño”; no denunciará a sus agresores

El obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilpa, Salvador Rangel Mendoza, emitió un comunicado este miércoles 08 de mayo tras el reporte de su desaparición el pasado 29 de abril.

En el mensaje asegura seguir los pasos de Jesucristo, por lo que perdona a quienes lo agredieron y revictimizaron por los hechos. Bajo este panorama, afirmó que no presentara una denuncia formal.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

Obispo Rangel.