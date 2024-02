Prevén fuertes lluvias y formación de huracanes de gran magnitud en Océano Pacifico

En su visita por Baja California Sur, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer el nuevo Protocolo de Actuación por Amenaza de Huracanes en México. La representante de Protección Civil reconoció que se adelantó la presentación de las medidas de seguridad debido a los pronósticos de lluvias y formación de fenómenos meteorológicos que pueden anticiparse a la temporada 2024 de huracanes y ciclones tropicales que oficialmente arrancaría el próximo 15 de mayo en el Océano Pacifico.

“La temporada de lluvias y ciclones se tiene programada para el mes de mayo, sin embargo, puede que antes tengamos fuertes lluvias. Por eso es que nosotros nos estamos preparando con antelación, por eso que no nos podemos esperar, en efecto, instituciones internacionales como Copernicus o NOA que son de Estados Unidos y de la Unión Europea que son los que nos dan todos los datos de las categorías de huracanes, ellos están estudiando en este momento que es muy probable subir a un huracán categoría 6. No es oficial, hasta hoy solo tenemos la amenaza de un huracán categoría 5 como la magnitud más alta.”

Referente a la actualización del Atlas de Riesgo Municipal y Estatal, la representante de Protección Civil destacó que en Baja California Sur se pondrá especial atención a las zonas vulnerables de cada región sudcaliforniana para anticiparse al probable impacto de un fenómeno metrológico que pueda tomar por sorpresa a cualquier entidad sudcaliforniana tras el arranque de la temporada de huracanes y ciclones tropicales 2024 que arranca el próximo 15 de mayo en el Océano Pacífico.

“El Atlas de Riesgo del estado me dicen que estará entregado para mayo o junio que es una fecha muy prudente y buena. Sin embargo, no hay que olvidar algo; tenemos un Atlas Nacional de Riesgo que está actualizado, tenemos actualizadas las zonas de riesgo de todas las entidades federativas y que puede consultarse incluso de manera gratuita y cualquiera puede tener acceso a este Atlas Nacional de Riesgo para no deternos ni esperar”.