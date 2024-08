Prevención y seguridad, para considerar en remodelación del centro de Cabo San Lucas: Bomberos

Desde el último trimestre del 2023 a la fecha, los empresarios de la zona centro de Cabo San Lucas han experimentado una baja considerable en sus ventas. De reportar todos los días una afluencia mínima del 80%, ahora entre semana no superan el 50% de sus aforos, y solo los fines de semana logran alcanzar medianamente un 70%.

Según la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, señalan que esto se debe a la falta de mantenimiento y de limpieza en la zona turística, ante esto han tomado la iniciativa para presentar un proyecto de promoción y remodelación que contara una inversión aproximada a los mil millones de pesos.

Referente a este tema, el Departamento del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, a través de su comandante, Juan Carbajal Figueroa, subrayó que no han sido considerados como cuerpos de emergencia; reiteró que no solo se debe mejorar la imagen del destino, también se debe tomar en cuenta la eficiencia en la atención de posibles emergencias que se pudieran presentarse.

“Hasta ahorita no hemos sido considerados, sin embargo, en lo que están proyectando, es importante de alguna forma rehabilitar y habilitar la zona del centro de Cabo San Lucas. Creo que debe ser un trabajo estructural e integral, para poder realmente garantizar no solamente la eficiencia en cuanto a la vialidad, sino también la atención en las posibles emergencias que se pudieran presentar; no nos han tomado en consideración. Yo espero que en realidad nos tomen en consideración en virtud de que si se va a modificar el tema del drenaje y las líneas de agua potable, es importante reforzar el tema de los hidrantes en el primer cuadro de la ciudad”.