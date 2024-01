El primer eliminado de La Casa de los Famosos 2024

La Casa de los Famosos 2024 comenzó hace unos días y ya ha tenido su primera eliminación. El público fue el responsable de decidir quién debía abandonar el reality, siendo Christian Estrada, el elegido por la votación del público. Los otros participantes nominados que se salvaron son Clovis Nienow, Rodrigo Romeh, Thalí García y Alfredo Adame.

Cabe mencionar que Estrada, el exnovio tanto de Frida Sofía como de Ferka, con quien tiene un hijo. Precisamente, atribuyó su expulsión a sus exparejas por los supuestos rumores que circulaban sobre él. Asimismo, consideró que la gente no tuvo la oportunidad de conocerlo verdaderamente durante el poco tiempo que estuvo en el programa.

“Yo honestamente sí me esperaba mi salida porque yo antes de entrar a la casa venía con tanto chisme detrás de mí. Desafortunadamente estuve una semana en la casa y la gente no me pudo conocer un poquito más, pero yo me quedo tranquilo, queda muy claro lo que Christian Estrada es capaz de hacer”.