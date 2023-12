Avanza proceso penal contra de vecino que envenenó a 5 perros en Tabachines

El pasado 26 de noviembre, 5 perros murieron por envenenamiento en la colonia Tabachines de La Paz. Los canes perdieron la vida tras comer alimento con veneno, sus cadáveres fueron descubiertos en la calle Isla San José entre Bahía Concepción y Calle Primera.

Horas después de este suceso, circuló en redes sociales un video donde uno de los habitantes de Tabachines advertía a los dueños de los perros que los mataría porque presuntamente hacían sus necesidades en la entrada de su hogar cuando andaban sueltos en la vía pública.

El colono que había lanzado la advertencia decidió arrojar veneno en polvo sobre restos de comida depositados en platos desechables que fueron dejados en la calle a propósito para provocar la muerte de los caninos.

En un inicio, la denuncia del caso fue tomada por la Coordinación de Vinculación y Prevención (PREDEL) de la Policía y Tránsito de La Paz. No obstante, y según fuentes de Seguridad Pública municipal, el reporte no trascendió porque no existía flagrancia por parte del presunto culpable de los hechos.

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) abrió una carpeta de investigación para iniciar un proceso penal en contra del probable responsable de la muerte de los perros, quien fue plenamente identificado durante las labores de inteligencia a cargo de los agentes ministeriales.

El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de La Rosa Anaya, confirmó que se emitió un requerimiento judicial para la comparecencia del vecino señalado de envenenar a los canes por el delito de maltrato animal.

“En este caso en particular ya judicializamos también, ya se señaló las citas, esos ya son los tiempos del tribunal, la cita de la audiencia inicial para que comparezca la persona, el presunto responsable que es un vecino, ese está siguiendo su curso también. Les informamos en cuanto quede vinculado a proceso, ya también conforme a los tiempos, lo reitero, del tribunal.”

En torno al tema, el titular de la PGJE confirmó que ya existen sentencias condenatorias en Baja California Sur por el delito de maltrato animal, conforme a las leyes establecidas en la materia. Según el funcionario, se ha aplicado el rigor de la justicia en denuncias interpuestas por casos de agresiones a mascotas, siendo los perros las principales víctimas.

“Si ha habido vinculación, incluso ha habido sentencias, recordemos la de San José del Cabo, hubo otra la de La Paz acá, de cuando aquella expresión, entonces si ha habido la aplicación de las leyes a favor de los animales.”

Según el artículo 386 del Código Penal Estatal, será castigada con 6 meses hasta 2 años de prisión la persona que provoque intencionalmente dolor o sufrimiento a los animales, además de ser sancionada con una multa económica de 200 a 400 días de salario mínimo, como lo marca la Ley de Protección de Animales Domésticos de Baja California Sur.

LLg