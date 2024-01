¡Fue falso! Prometido de Paola Suárez revela que propuesta de matrimonio era publicidad

Luego del escándalo provocado tras las presuntas agresiones cometidas por el prometido de Paola Suárez en contra de la misma influencer, José de Jesús Castro Gómez, reveló que la propuesta de matrimonio que horas antes realizaron, fue completamente falsa.

Y es que, justamente el día anterior a la fuerte discusión que mantuvieron, Castro decidió proponerle a la integrante de ‘Las perdidas’ unirse en casamiento con él, acción que llevó a cabo enfrente de sus amigos cuando estaban en un bar.

Fue entonces que, el implicado señaló que fue la creadora de contenido quien le pidió entregarle el anillo y a manera de “broma” le pidiera ser su esposa:

Además, mencionó que el montaje formó parte de una estrategia de publicidad para la pareja, pues debido a que a él “no le gusta aparecer en cámara”, entonces, Suárez planeó algo que aumentará la cantidad de sus seguidores:

“Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella porque a mí no me gusta salir en cámara, de hecho, ella me pidió arrodillarme también”, dijo.