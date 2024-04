Protestas de maestros en La Paz; bloquean puente por falta de respuesta a demandas laborales

Maestros de la base trabajadora en La Paz con apoyo de profesores de Los Cabos, llevaron a cabo una manifestación pacífica que resultó en el bloqueo de uno de los carriles del puente 8 de octubre.

Los manifestantes expresaron su descontento por la falta de respuesta a sus demandas laborales, que han quedado pendientes por casi dos años y que a la fecha no hay una solución.

Al respecto, Carlos Betancourt, coordinador de Expresión Magisterial de Baja California Sur, comentó que entre las demandas de los trabajadores de la educación se encuentran un pago justo de quinquenios, servicios médicos de calidad, la creación de nuevas plazas, defensa ante una ley del ISSSTE que afecta a los trabajadores, y la implementación de procesos claros y soluciones a las necesidades en la USICAMM.

“Nuestro objetivo, quiero dejarlo muy claro, no es dañar a la ciudadanía, es que el gobierno y la autoridad vea que sus maestros necesitan ser escuchados y atendidos para junto poder mediante el diálogo en un plano pacífico, poder llegar a esas soluciones, pero que escuche al magisterio. Ayer fui muy enfático en que no queremos que una representación de la Sección Tercera del SNTE únicamente guíe los trabajos y las acciones del magisterio, queremos que el magisterio partícipe y esté presente para la toma de decisiones”.

Por su parte, Adelin, Directora de escuela primaria y una de las manifestantes, exigió el pago de los quinquenios. Criticó el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad, al que acusan de servir como un “trampolín político” y de no abogar efectivamente por sus intereses laborales.

“Los quinquenios está establecido es una aportación que viene en todos los trabajadores, sí nos están pagando los quinquenios, pero no lo que corresponde solo estamos pidiendo que se nos pague lo que corresponde de los quinquenios muchos años nos dijeron que eran ideas locas que no era posible que esa percepción no era la cantidad y ya nos comprobaron que sí es la cantidad. Solo estamos pidiendo que se nos pague lo que corresponde de los quinquenios.”.